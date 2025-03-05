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Общество

Серик Жумангарин: С 2000 года стоимость жилья в Казахстане выросла в 21 раз

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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года рассказал, как ужесточение правил долевого строительства отразится на стоимости жилья в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин завил, что начиная с 2000 года, несмотря на то, что правительство никаких мер в этой сфере не предпринимало, стоимость жилья выросла в 21 раз.

"То есть, так или иначе, делаем мы это или не делаем, стоимость жилья ежегодно растет. Ползучими темпами, но растет. Поэтому будем смотреть. В любом случае мы не можем подобное поведение поощрять и терпеть. Это, прежде всего, недопоступление средств в бюджет. С этим будем бороться", – добавил он.

Однако прогнозов, как меры по долевому строительству скажутся на ценниках, у него на сегодня нет.

"В настоящее время Закон "О долевом участии в жилищном строительстве" распространяется только на отношения, при которых одна сторона обязуется обеспечить строительство многоквартирного жилого дома и передать по завершении строительства второй стороне квартиры или нежилые помещения в многоквартирном жилом доме, то есть только две стороны. Однако на практике недобросовестные застройщики осуществляют строительство объекта одной компанией и продажу гражданам другой компанией (аффилированной). Таким образом, есть вероятность избежать требований Закона "О долевом участии в жилищном строительстве", добавив третью сторону. В этой связи проектом закона предусматривается поправка, исключающая данную лазейку. Теперь под действие закона будут попадать также отдельно созданные компании для продажи жилья, фактически осуществляющие привлечение денег дольщиков", – пояснил ранее глава МНЭ.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документ предусматривает вопросы долевого участия в жилищном строительстве.

Мадина Мамырханова
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