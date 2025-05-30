200 казахстанцев вложились в "зарубежный стартап", но на их деньги купили дорогие иномарки

В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды HRT. Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 30 мая 2025 года, суть предложения заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.

"Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков. Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков купили две машины BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы", – добавили в АФМ.

Там также отмечают, что в АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

29 мая в АФМ рассказали о другой незаконной схеме обогащения: мужчина несколько лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Эти действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. По такой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.