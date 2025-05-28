МСХ опровергает слухи о нашествии саранчи

Министерство сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 28 мая 2025 года, выступило с обращением. В ведомстве подчеркивют, что информация о массовом распространении саранчи является фейком, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, в 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га. На сегодняшний день в 14 регионах уже фактически обработано 596,3 тыс. га.

"Работы проводятся в плановом и штатном режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей КГИ в АПК, а также оперативных штабов, созданных в регионах". Пресс-служба МСХ РК

Также отмечено, что министр Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

В защитных мероприятиях задействовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, 4 625 специалистов для обследований.

"Техники и препаратов достаточно", – уверяют в МСХ.

Далее речь зашла о распространении недостоверной информации.

Как заявляют специалисты, в интернет-пространстве и СМИ продолжают появляться недостоверные сообщения и видеоматериалы о якобы массовом и неконтролируемом распространении саранчовых.

"Подобная информация не соответствует настоящей ситуации и фактической стадии развития саранчовых. Пресс-служба МСХ РК

Казахстанцам напомнили, что в соответствии с действующим законодательством за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.

"Призываем руководствоваться только официальными источниками информации – ресурсами МСХ, акиматов областей, воздерживаться от публикации непроверенных данных и сознательной дезинформации". Пресс-служба МСХ РК

27 мая вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заявил, что в ведомстве нет отставаний от графика, так как необходимые средства выделены заранее.

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Примечательно, что на борьбу с вредителями из республиканского бюджета в 2025 году выделено 7,1 млрд тенге.