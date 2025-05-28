МСХ опровергает слухи о нашествии саранчи
Так, согласно заявлению, в 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га. На сегодняшний день в 14 регионах уже фактически обработано 596,3 тыс. га.
"Работы проводятся в плановом и штатном режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей КГИ в АПК, а также оперативных штабов, созданных в регионах".Пресс-служба МСХ РК
Также отмечено, что министр Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.
В защитных мероприятиях задействовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, 4 625 специалистов для обследований.
"Техники и препаратов достаточно", – уверяют в МСХ.
Далее речь зашла о распространении недостоверной информации.
Как заявляют специалисты, в интернет-пространстве и СМИ продолжают появляться недостоверные сообщения и видеоматериалы о якобы массовом и неконтролируемом распространении саранчовых.
"Подобная информация не соответствует настоящей ситуации и фактической стадии развития саранчовых.Пресс-служба МСХ РК
Казахстанцам напомнили, что в соответствии с действующим законодательством за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.
"Призываем руководствоваться только официальными источниками информации – ресурсами МСХ, акиматов областей, воздерживаться от публикации непроверенных данных и сознательной дезинформации".Пресс-служба МСХ РК
27 мая вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заявил, что в ведомстве нет отставаний от графика, так как необходимые средства выделены заранее.
Примечательно, что на борьбу с вредителями из республиканского бюджета в 2025 году выделено 7,1 млрд тенге.