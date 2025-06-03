Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня к жителям Алматы и Астаны с важным предупреждением обратились специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).
"3 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, ночью в Астане", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" во вторник.
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее синоптики сообщили, что казахстанцы пережили один из самых жарких апрелей.
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