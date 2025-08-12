#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Ливни с градом и 41-градусная жара надвигаются на Казахстан

зонтик, блики, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:02 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 13 августа 2025 года, ожидаются ливни с грозами и градом, а также очень сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном пресс-службой РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется на юге республики.

"Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром... По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юге страны – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, днем ожидается:

сильная жара

  • в Алматинской, Жамбылской областях, области Жетысу – до +35+38°C,

очень сильная жара

  • на западе, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу ожидается – до +40+41°C.

Вместе с тем синоптики добавили, что в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской, на севере, западе Атырауской области, на западе, востоке Актюбинской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, в центре области Улытау, на западе, севере, в центре области Жетысу, на юго-западе, в центре Мангистауской, на юге Алматинской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере, востоке, юге Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской области, на юге, востоке Атырауской области, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау, Абай, на западе Западно-Казахстанской.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:02
В Казахстане похолодает и пройдут дожди

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 августа 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что изменится для председателей ОСИ в Казахстане после 15 сентября
Общество
17:42, Сегодня
Что изменится для председателей ОСИ в Казахстане после 15 сентября
Год рабочих профессий: в промышленном центре страны состоялся пресс-тур
Общество
17:26, Сегодня
Год рабочих профессий: в промышленном центре страны состоялся пресс-тур
Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
Общество
16:45, Сегодня
Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: