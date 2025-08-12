Ливни с градом и 41-градусная жара надвигаются на Казахстан

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящую среду, 13 августа 2025 года, ожидаются ливни с грозами и градом, а также очень сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном пресс-службой РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется на юге республики. "Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром... По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юге страны – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, днем ожидается: сильная жара в Алматинской, Жамбылской областях, области Жетысу – до +35+38°C, очень сильная жара на западе, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу ожидается – до +40+41°C. Вместе с тем синоптики добавили, что в ряде регионов ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской, на севере, западе Атырауской области, на западе, востоке Актюбинской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, в центре области Улытау, на западе, севере, в центре области Жетысу, на юго-западе, в центре Мангистауской, на юге Алматинской области,

чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере, востоке, юге Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской области, на юге, востоке Атырауской области, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау, Абай, на западе Западно-Казахстанской. Материал по теме В Казахстане похолодает и пройдут дожди О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 августа 2025 года, можете узнать по ссылке.

