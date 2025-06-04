К жителям Атырау с важным предупреждением обратились синоптики

Жителей административного центра Атырауской области специалисты РГП "Казгидромет" сегодня предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра в среду:

"4 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются ночью в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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