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Общество

Депутат раскритиковал существующий порядок регистрации лекарств в Казахстане

Лекарства, таблетки, ноутбук, документы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:59 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты 4 июня 2025 года заявил, что из-за сложной процедуры регистрации лекарств казахстанцы лишились доступа к дешевым, но эффективным препаратам, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен назвал существующий порядок регистрации лекарств бюрократическим.

"Чтобы лекарства могли продаваться в аптеках, они в первую очередь должны пройти экспертизу и регистрацию в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Что показал аудит по этому вопросу? Согласно нормативу, срок регистрации составляет 210 дней, однако для некоторых он незаконно растягивался до 1275 дней. В то время как бывшие сотрудники этой организации получали регистрацию всего за 25 дней. Были выявлены нарушения процедур с экспертизой по 154 заявкам", – отметил Асхат Аймагамбетов.

Он сравнил сотрудников Центра с членами туристического клуба.

"Его сотрудники любят выезжать за границу якобы для осмотра заводов с целью включения лекарств в перечень. Разумеется, все расходы на эти комфортные поездки оплачиваются за счет фармацевтических компаний. Что в итоге дают эти поездки, остается непонятным", – добавил депутат.

В целом, по его словам, сложную процедуру регистрации лекарств могут пройти только крупные фармацевтические компании и дорогостоящие препараты.

"В результате дешевые, но жизненно необходимые для пациентов лекарства остаются незарегистрированными, потому что нет ни желания, ни интереса бегать за этим. Например, в Казахстане не зарегистрирована пероральная форма пенициллина. Почему? Потому что она слишком дешевая, никто не подает заявку, никто не заинтересован. Из-за этого врачи вынуждены сразу назначать более дорогие и широкоспектровые антибиотики, такие как Augmentin. Такая ситуация повторяется со многими базовыми лекарствами. Их нет в перечне, и мы не можем лечить, потому что из-за дешевизны они не интересны фармацевтической индустрии. Из-за затянувшейся регистрации аналога препарата "Фраксипарин" его пришлось закупать по максимальной цене. Лишь после регистрации альтернативы в 2024 году цена снизилась и было сэкономлено 90 млн тенге. Как видите, гениально придуманная схема", – сетует депутат.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов рассказал о различных схемах завышения цен на лекарства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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