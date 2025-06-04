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Общество

Пересмотрит ли Казахстан условия аренды космодрома "Байконур"

МЦРИАП, Жаслан Мадиев, космодром , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:51 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса 4 июня 2025 года высказался о возможности пересмотра условий аренды космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев сообщил, что есть возможность встроиться в цепочку запусков и дополнительно привлекать заказы других компаний. В этой связи журналисты и поинтересовались, может ли Казахстан пересмотреть условия аренды космодрома "Байконур".

"Мы сейчас не видим необходимости пересматривать условия аренды, потому что аренда – данный договор до 2050 года, арендные платежи ежегодно поступают, Казахстан за все это время получил как в денежной, так и безденежной форме более 3 млрд долларов с момента начала аренды. Поэтому 115 млн долларов так же ежегодно и будут поступать", – сказал глава МЦРИАП.

По его словам, нужно привлекать больше клиентов и не отказываться от существующих клиентов, тех, кто пользуется пусковыми услугами.

"Необходимо загружать наш космодром "Байконур", – резюмировал он.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев опроверг слухи о досрочном уходе россиян с космодрома "Байконур".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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