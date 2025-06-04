Жаслан Мадиев ответил на слухи о досрочном уходе россиян с "Байконура"

Фото: Роскосмос

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса опроверг слухи о досрочном уходе россиян с космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал распространяемые сведения недостоверной информацией. Министр напомнил, что договор аренды действует до 2050 года. "Таких сигналов, чтобы досрочно прекратить работу на космодроме "Байконур", у нас нет. Сейчас сценарии досрочного ухода не обсуждаются", – заявил Жаслан Мадиев. Ранее сообщалось, что первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие.

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