Жаслан Мадиев ответил на слухи о досрочном уходе россиян с "Байконура"
Фото: Роскосмос
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса опроверг слухи о досрочном уходе россиян с космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.
Он назвал распространяемые сведения недостоверной информацией. Министр напомнил, что договор аренды действует до 2050 года.
"Таких сигналов, чтобы досрочно прекратить работу на космодроме "Байконур", у нас нет. Сейчас сценарии досрочного ухода не обсуждаются", – заявил Жаслан Мадиев.
Ранее сообщалось, что первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие.
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