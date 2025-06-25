В МНЭ не видят необходимости в пересмотре условий аренды космодрома "Байконур"

Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, будут ли пересматривать договор аренды космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.

Он не видит в этом необходимости.

"Я не думаю, что мы будем пересматривать какие-либо договоры. Зачем? Нам поступают достаточно хорошие деньги в твердой валюте, поэтому на сегодняшний день такой задачи перед нами не стояло. По крайней мере, передо мной такой задачи не было", – добавил он.

Высказался глава МНЭ и о возможности сдавать в аренду часть космодрома другим странам.

"Ну, во-первых, мы сами хотим использовать эту площадку. Если все пойдет нормально, наконец-то "Байтерек" (заработает. – Прим. ред.), планируем запуск организовать пробный вместе с Россией. Это стартовый комплекс. А что касается передачи кому-то еще – возможно. Но, честно говоря, я об этом не слышал. Почему бы и нет. Такая уникальная инфраструктура, думаю, есть только в Казахстане", – резюмировал он.

4 июня 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о возможности пересмотра условий аренды космодрома "Байконур".