#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Общество

В МНЭ не видят необходимости в пересмотре условий аренды космодрома "Байконур"

космодром, деньги, аренда , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 12:46 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, будут ли пересматривать договор аренды космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.

Он не видит в этом необходимости.

"Я не думаю, что мы будем пересматривать какие-либо договоры. Зачем? Нам поступают достаточно хорошие деньги в твердой валюте, поэтому на сегодняшний день такой задачи перед нами не стояло. По крайней мере, передо мной такой задачи не было", – добавил он.

Высказался глава МНЭ и о возможности сдавать в аренду часть космодрома другим странам.

"Ну, во-первых, мы сами хотим использовать эту площадку. Если все пойдет нормально, наконец-то "Байтерек" (заработает. – Прим. ред.), планируем запуск организовать пробный вместе с Россией. Это стартовый комплекс. А что касается передачи кому-то еще – возможно. Но, честно говоря, я об этом не слышал. Почему бы и нет. Такая уникальная инфраструктура, думаю, есть только в Казахстане", – резюмировал он.

4 июня 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о возможности пересмотра условий аренды космодрома "Байконур".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
Общество
14:46, Сегодня
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Общество
14:08, Сегодня
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Общество
13:46, Сегодня
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: