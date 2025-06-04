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Общество

О неэффективном управлении деньгами в "Байтереке" и "Даму" рассказал Алихан Смаилов

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 21:07 Фото: Высшая аудиторская палата РК
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 4 июня 2025 года в Мажилисе рассказал о ключевых результатах первых аудитов, проведенных в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что одна из проверок была посвящена управлению долгом холдинга "Байтерек". По состоянию на 1 января консолидированный долг группы компаний холдинга превысил 8 трлн тенге.

"Мы выявили случаи, когда новые займы направлялись на решение внутренних вопросов или погашение прошлых кредитов вместо направления денег на экономически эффективные проекты", – сказал Алихан Смаилов.

В отдельных случаях средства заимствовались без фактической востребованности. К примеру, фонд "Даму" привлек от Азиатского банка развития значительные ресурсы под госгарантию.

"Деньги предназначались для финансирования малого и среднего бизнеса через банки и микрофинансовые организации. Однако порядка 11 млрд тенге были возвращены по причине отсутствия заявок от бизнеса", – указал председатель ВАП.

Он отметил, что квазигоскомпании зачастую не устанавливают четких обязательств по достижению плановых социально-экономических результатов от получаемой господдержки. В частности, речь идет о таких показателях, как создание рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы.

В рамках аудиторской выборки заявленный эффект от мер господдержки не достигнут в 32% случаев или 12 получателями мер поддержки из 37. Кроме того, выявляются факты некачественного отбора проектов и финансирования неприоритетных отраслей.

"Сейчас проводится аудит в фонде "Самрук-Қазына". Об итогах мы проинформируем общественность после его завершения", - заключил Алихан Смаилов.

Ранее Алихан Смаилов сообщал, что премии топ-менеджеров "Самрук-Казына", KEGOK и "Казатомпрома" проверят аудиторы. 

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Бауыржан Муканов
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