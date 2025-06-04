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Политика

Кого привлекли к ответственности в Казахстане по результатам аудиторских проверок

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 21:35 Фото: Высшая аудиторская палата РК
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 4 июня 2025 года в Мажилисе рассказал, какую ответственность понесли должностные лица по результатам аудиторских проверок за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по материалам аудитов прошлого года к административной ответственности привлечено 175 физических и юридических лиц (на сумму порядка 92 млн тенге). В их числе вице-министры минторговли, экс-глава Наццентра экспертизы лекарств и медизделий, руководитель управления контроля торговли, зампред Комитета техрегулирования и метрологии, экс-глава Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ.

255 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ВАП направляла 16 материалов аудита в правоохранительные органы. По результатам разбирательств осужден и.о. гендиректора Национального центра аккредитации.

"На основании другого нашего аудита начато уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда социального медицинского страхования", – сказал председатель ВАП.

Еще один материал был направлен по фактам незаконного возмещения расходов Управления сельского хозяйства. Сведения аудита приобщены к уголовному делу.

По аудиту системы лекарственного обеспечения текущего года ВАП уже передала пять материалов в правоохранительные органы. Один из них по факту поставок Единому дистрибьютору медперчаток более чем на 8 млрд тенге под видом отечественной продукции по завышенной стоимости.

Второй кейс касается продажи препаратов, предназначенных для бесплатного амбулаторного обеспечения в розничной сети, где разница в ценах достигала 600%.

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Бауыржан Муканов
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