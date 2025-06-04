В Шымкенте разъяренная женщина разбила стекла такси и прославилась в соцсетях

В Шымкенте разъяренная пассажирка такси стала героиней вирусного видео, на котором она разбивает камнем стекла автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 июня телеканал "КТК", женщина задержана и помещена в изолятор. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как женщина с криками и нецензурной бранью швыряет крупный камень в окно машины. После этого она достает булыжник из салона и продолжает разрушать оставшиеся стекла.

По словам водителя такси, инцидент начался с того, что пассажирке стало плохо в салоне автомобиля. Мужчина утверждает, что женщина испачкала салон, а после просьбы убрать за собой начала вести себя агрессивно и перешла к порче машины.





Версия самой женщины пока не озвучена. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяет, находилась ли нарушительница в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Общественность возмутилась поведением двух пассажиров такси в Алматы. Мужчины повели себя агрессивно после просьбы водителя не курить в салоне автомобиля. 25 апреля 2025 года, суд озвучил приговор двум дебоширам.