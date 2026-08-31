Машину нового такси разбили в жестком ДТП в Алматы
Фото: ДП Алматы
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля такси Green SM, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Туркебаева.
"Предварительно, BMW двигалась по улице Туркебаева в северном направлении на высокой скорости. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем такси. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира BMW", – сообщили в ДП.
На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства аварии зафиксированы, автомобили доставлены на специализированную штрафную стоянку.
Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Окончательная оценка будет дана по результатам проверки.
29 августа сообщалось, что в Алматы мужчина электросамокате не справился с управлением и разбился насмерть.
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