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Происшествия

Машину нового такси разбили в жестком ДТП в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 09:10 Фото: ДП Алматы
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля такси Green SM, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Туркебаева.

"Предварительно, BMW двигалась по улице Туркебаева в северном направлении на высокой скорости. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем такси. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира BMW", – сообщили в ДП.

На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства аварии зафиксированы, автомобили доставлены на специализированную штрафную стоянку.

Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Окончательная оценка будет дана по результатам проверки.

29 августа сообщалось, что в Алматы мужчина электросамокате не справился с управлением и разбился насмерть.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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