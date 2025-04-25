Ударил за просьбу не курить в машине: суд вынес решение по делу алматинского таксиста

Не так давно общественность возмутилась поведением двух пассажиров такси в Алматы. Мужчины повели себя агрессивно на просьбу водителя не курить в салоне автомобиля. Сегодня, 25 апреля 2025 года, суд озвучил приговор двум дебоширам, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте водитель решил рассказать, опубликовав видео из салона. Тогда конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.

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Уже 23 апреля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции города заявили о задержании мужчины, ударившего таксиста.

А сегодня, 25 апреля 2025 года, в судах Алматы были рассмотрены два связанных дела в отношении граждан Т. и К., ставших участниками конфликта с водителем такси.

Так, согласно материалам дел, Т., находясь на заднем сиденье автомобиля, курил в салоне. На замечание водителя он отреагировал агрессивно – использовал нецензурную брань и ударил водителя по затылку.

"Суд признал Т. виновным по статье 109-1 ч.1 Уголовного кодекса РК (нанесение побоев) и назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток, а также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав 100 000 тенге в счет компенсации морального вреда".

Что касается второго пассажира, К., то он, находясь на переднем сиденье того же автомобиля, также вступил в конфликт с водителем и использовал нецензурную лексику.

"Он был привлечен к ответственности по статье 434 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РК (мелкое хулиганство). Суд назначил К. административный арест на 15 суток". Пресс-служба суда Алматы

Оба судебных акта не вступили в законную силу.