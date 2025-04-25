#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
События

Ударил за просьбу не курить в машине: суд вынес решение по делу алматинского таксиста

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:12 Фото: unsplash
Не так давно общественность возмутилась поведением двух пассажиров такси в Алматы. Мужчины повели себя агрессивно на просьбу водителя не курить в салоне автомобиля. Сегодня, 25 апреля 2025 года, суд озвучил приговор двум дебоширам, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте водитель решил рассказать, опубликовав видео из салона. Тогда конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:12
В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в машине

Уже 23 апреля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции города заявили о задержании мужчины, ударившего таксиста.

А сегодня, 25 апреля 2025 года, в судах Алматы были рассмотрены два связанных дела в отношении граждан Т. и К., ставших участниками конфликта с водителем такси.

Так, согласно материалам дел, Т., находясь на заднем сиденье автомобиля, курил в салоне. На замечание водителя он отреагировал агрессивно – использовал нецензурную брань и ударил водителя по затылку.

"Суд признал Т. виновным по статье 109-1 ч.1 Уголовного кодекса РК (нанесение побоев) и назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток, а также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав 100 000 тенге в счет компенсации морального вреда".

Что касается второго пассажира, К., то он, находясь на переднем сиденье того же автомобиля, также вступил в конфликт с водителем и использовал нецензурную лексику.

"Он был привлечен к ответственности по статье 434 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РК (мелкое хулиганство). Суд назначил К. административный арест на 15 суток".Пресс-служба суда Алматы

Оба судебных акта не вступили в законную силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства РК по атомной энергии
События
12:32, Сегодня
Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства РК по атомной энергии
В Алматы еще на одной магистральной улице начинают строить BRT
События
12:09, Сегодня
В Алматы еще на одной магистральной улице начинают строить BRT
Крупнейшую авиакомпанию Казахстана оштрафовали почти на 4 млн
События
11:38, Сегодня
Крупнейшую авиакомпанию Казахстана оштрафовали почти на 4 млн
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: