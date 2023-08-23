В пяти городах Казахстана ожидается высокий уровень загрязнения воздуха

По прогнозам РГП "Казгидромет", 23 августа в пяти городах Казахстана будет повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе в городах Актау, Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер и ночью в Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в шести районах Жамбылской области из-за нехватки воды и жары ввели режим ЧС.