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Общество

К казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:19 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах. Об этом сегодня, 5 июня 2025 года, заявили в пресс-службе МЗ РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов".Пресс-служба МЗ РК

В Жамбылской области были созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

"В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются", – сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.

В Минздраве подчеркнули, что аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

"Внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов".Пресс-служба МЗ РК

Также ведомство обратилось к казахстанцам с важным предупреждением:

"Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения".

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новый стандарт оказания аллергологической и иммунологической помощи.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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