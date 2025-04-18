Смерть после укола: в Минздраве обратились к казахстанцам с предупреждением

Министерство здравоохранения 18 апреля 2025 года опубликовало обращение к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности при получении услуг в процедурных кабинетах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с 2024 года по I квартал 2025 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения поступило семь обращений граждан, касающихся качества предоставления процедурных медицинских услуг.

По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения:

Четыре факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии.

Три случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов.

Два факта нарушения условий хранения лекарственных средств.

"По итогам проверок территориальные департаменты Комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге", – сказано в сообщении.

В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий.

"Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", – продолжили в Минздраве.

Отмечается, что в Жамбылской области на сегодня функционирует 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.

"Согласно действующему законодательству, внеплановые проверки могут проводиться исключительно при наличии официальных обращений граждан, запросов от государственных органов (акиматов, управлений здравоохранения) или поручений правоохранительных органов", – обратили внимание в ведомстве.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует казахстанцам:

обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;

уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;

не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.





"Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы", – обратился Минздрав.

В марте 2025 года в одном из роддомов Жамбылской области скончались роженица и ребенок. В Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшее время планируют провести масштабную проверку всех родильных домов региона.