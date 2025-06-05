Боятся сами заправлять постель: в Минобороны ответили, почему призывники боятся армии

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года на брифинге в Сенате поделился своими мыслями, почему молодые казахстанцы боятся призыва в армию, передает корреспондент Zakon.kz.

Султан Камалетдинов считает, что молодые люди боятся выходить из зоны комфорта, потому что воспитываются в своем "микроклимате".

"Это, в первую очередь, семья, детские сады, школа. Молодые люди – не большинство, но есть те, кто боятся. Они привыкли жить в зоне комфорта. Привыкли к свободе, к выработанному распорядку жизни. И тут все он должен менять – конечно, это вызывает страх. Это нормальное явление для любого. Другой вопрос – как человек преодолевает эти страхи? Поэтому здесь, опять же повторюсь, это не только проблема самого человека. Это наша общая, совместная проблема. И решать ее надо вместе. До этого мама за ним постоянно убирала, готовила... А тут – сам должен заправлять постель", – озвучил Султан Камалетдинов.

Журналисты уточнили, может ли быть связан их страх с тем, что есть случаи гибели военнослужащих.

"Вы знаете, люди гибнут не только в вооруженных силах. Гибнут и в школах, и в детских садах, к сожалению, и на дорогах. Поэтому я бы не стал акцентировать внимание на этом. Есть цифры, есть формат, который показывает: в вооруженных силах идет значительное снижение таких случаев", – дополнил он.

Ранее Султан Камалетдинов ответил, почему молодых призывников задерживают прямо на улице.