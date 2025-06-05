Дожди испортят праздничные выходные жителям Алматы и Астаны

На Курбан айт в июне 2025 года казахстанцы отдохнут три дня, а именно 6, 7 и 8 числа. Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили подробный прогноз погоды на эти дни по Алматы, Шымкенту и Астане, сообщает Zakon.kz.

Если в столице и Алматы 7 и 8 июня прогнозируют дожди с грозами, то жителям Шымкента повезет больше. У них осадки пройдут лишь один день.

Астана

6 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

7 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 25-27 тепла.

8 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем град. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 тепла.

Алматы

6 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.

7 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.

8 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Прогнозируют сильный ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 28-30 тепла.

Шымкент

6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.

7 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 28-30 тепла.

8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

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