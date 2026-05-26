#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Ливни с грозами испортят праздничный выходной жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 15:23 Фото: unsplash
В Казахстане предстоящая среда является выходным днем, так как на нее в 2026 году выпал первый день священного праздника Курбан айт. Но, судя по прогнозу РГП "Казгидромет", жителям Астаны, Алматы и Шымкента, запланировавшим семейные маевки на 27 мая, стоит их отменить, сообщает Zakon.kz.

Причина – дожди, местами сильные и с грозами.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
  • 28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.
  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.
  • 28 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
  • 29 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, ночью и утром сильный дождь, град. Ветер юго-западный 8-13, временами 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 15:23
Казахстан ждут заморозки, ливни и град – прогноз погодных сюрпризов на 26-28 мая

Ранее синоптики заявили, что в Казахстане побит температурный рекорд 82-летней давности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
дождь, Астана, выходные, Алматы, Шымкент, праздники, Курбан айт
14:10, 05 июня 2025
Дожди испортят праздничные выходные жителям Алматы и Астаны
Дождь, дожди, осадки
14:47, 25 мая 2026
Ливни с грозами обрушатся на Алматы и Шымкент: новый прогноз синоптиков
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
14:55, 18 мая 2026
Жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждут грозы, ливни и сильный ветер: названы самые опасные дни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
15:30, Сегодня
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Сегодня
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Сегодня
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Сегодня
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: