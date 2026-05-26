Ливни с грозами испортят праздничный выходной жителям Астаны, Алматы и Шымкента

В Казахстане предстоящая среда является выходным днем, так как на нее в 2026 году выпал первый день священного праздника Курбан айт. Но, судя по прогнозу РГП "Казгидромет", жителям Астаны, Алматы и Шымкента, запланировавшим семейные маевки на 27 мая, стоит их отменить, сообщает Zakon.kz.

Причина – дожди, местами сильные и с грозами. Прогноз погоды по Астане 27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Алматы 27 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

28 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

29 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 27 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, ночью и утром сильный дождь, град. Ветер юго-западный 8-13, временами 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С. Ранее синоптики заявили, что в Казахстане побит температурный рекорд 82-летней давности.

