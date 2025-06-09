Как государство и бизнес пытаются решить проблему нехватки школ

Лучшие вложения – в будущее детей. Cегодня в Казахстане реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Демографическая ситуация в Казахстане улучшается. Численность населения стремительно растет, и, согласно данным Бюро нацстатистики РК, по состоянию на 1 мая в стране проживают 20 353 265 человек. Рост населения оказывает влияние и на сферу образования, рынок труда и многое другое. Для маленьких казахстанцев необходимы учреждения образования и прочие социальные организации, которые обеспечат новому поколению достойное будущее, помогая открывать новые перспективы.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в сфере образования с января по апрель 2025 г. введены в эксплуатацию 66 общеобразовательных школ на 82 039 ученических места и 10 дошкольных организаций на 1984 места. Это в 13 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба ERG

По информации Министерства просвещения РК, в стране за два года решены проблемы 32 аварийных и 71 трехсменной школы. Также устранен дефицит ученических мест в 200 школах в регионах. Этому способствовало строительство рекордного количества школ, введенных в эксплуатацию за этот период, – 422 школы на полмиллиона ученических мест.

Согласно данным на февраль текущего года, за последние 10 лет число учащихся увеличилось более чем на 1 миллион и составило 3,9 млн. В стране функционирует около 8000 организаций среднего образования.

Для решения проблемы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ, а также нивелирования разницы в качестве образовательной инфраструктуры между городами и селами в стране активно реализуются инициативы по строительству и реновации школ.

Как считают в Департаменте развития инфраструктуры, строительство школ осуществляется в рамках Национального проекта "Комфортная школа" не только за счет средств республиканского и местного бюджетов, Фонда поддержки инфраструктуры образования, но и на средства частных инвесторов. В текущем году ведется строительство порядка 200 школ почти на 300 тысяч ученических мест.

Фото: пресс-служба ERG

Казахстанский бизнес активно поддерживает инициативу по созданию качественного образования, стараясь создать лучшие условия для подготовки кадров и улучшения условий обучения. Одна из передовых компаний в этом направлении – Eurasian Resources Group (ERG).

В 2023 году компания ERG в рамках взаимного сотрудничества с акиматом Павлодарской области построила две школы в селах Каражар, Сычевка на общую сумму 2 млрд тенге. Еще одна школа благодаря компании появится в Рудном.

По словам директора общеобразовательного учреждения КГУ "Сычевская основная общеобразовательная школа" в Павлодарской области Гульмиры Тасжановой, возможности новой школы, несомненно, обширны. В помещениях установлено передовое компьютерное оборудование. Учебные классы полностью укомплектованы инновационным оснащением, что позволяет проводить занятия по робототехнике и биотехнологии.

"Плюс ко всему детям теперь доступны STEM-лаборатория, цифровые микроскопы, а также виртуально-цифровая лаборатория. Имеются кабинеты художественного труда для мальчиков и девочек, оснащенные современным оборудованием. Будущие мужчины учатся выжигать рисунки, работать с лазерным станком, а девочки познают швейное дело. Ведь в старой школе не было даже кабинетов труда", – подчеркивает Гульмира Тасжанова, директор школы в с. Сычевка Павлодарской области.

Фото: пресс-служба ERG

Глава новейшего общеобразовательного заведения отметила, что, как показывает практика, именно из сельской местности выходят выдающиеся личности, проявляющие себя наилучшим образом в различных отраслях жизни.

Фото: пресс-служба ERG

"Одаренных и талантливых ребят у нас в школе много. Ученики являются призерами республиканских дистанционных олимпиад по английскому языку, международных конкурсов, таких как Вritish bulldog, конкурса "Абай оқулары", конкурса литературного творчества на тему "Менің қазақ елім". Имеют дипломы "Жас дарын", комплексной олимпиады по русскому языку "Бастау" и многие другие. Главное – вовремя разглядеть их потенциал". Директор школы Гульмира Тасжанова

Мухит Нуржан, ученик 6-го класса, участник и призер упомянутых конкурсов и олимпиад, считает, что с нынешним оснащением стало намного удобнее учиться, а проводить время в школе – более комфортно.

"Новая школа оборудована современной техникой. Теперь учителям удобнее работать с нами и объяснять новый материал. Конечно, с инновационной техникой и новейшим оборудованием нам интереснее усваивать школьную программу", – делится учащийся.

По словам директора учебного заведения, на сегодняшний день в школе трудятся 18 педагогов. В 1-9-х классах обучаются 64 ученика, в предшкольной подготовке – 6 детей, в мини-центре "Еркетай" – 11 воспитанников. С появлением просторного актового зала новая школа позволяет не только собирать вместе на мероприятия ребят и педагогов, но и встречать больших гостей.

Фото: пресс-служба ERG

Школы не только отвечают всем требованиям современных учебных образовательных учреждений, но и оснащены новейшей техникой и мебелью. Облик зданий выполнен с учетом последних архитектурных и санитарных норм. В каждом кабинете установлены интерактивные панели с предустановленной программой для изучения естественных наук, заключающих в себе параметры государственного образовательного стандарта, а также международных программ.

"Спасибо ERG за то, что построили нам современную школу. Техническому и практическому обучению в новых школах уделили особое внимание. У ребят появилась возможность достичь новых высот. Это показал завершившийся учебный год. Наши ученики заняли призовые места во многих олимпиадах, таких как IQANAT, "Жас кемеңгер", "Алтын сақа", "Робототехника" и многие другие", – считает учитель географии школы Каражар Баянаульского района Павлодарской области Толеш Сембеков.

В общеобразовательной школе предусмотрен кабинет начальной военной подготовки, который укомплектован цифровым тиром. Технология позволяет имитировать стрельбу из автомата и пистолета, создавая условия, максимально приближенные к реальным. Многие преподаватели отмечают, что физическое и творческое развитие школьников стало кардинально другим.

Фото: пресс-служба ERG

Кроме того, в учебном заведении появился спортивный зал, отвечающий всем требованиям программы по физической активности школьников. Он оборудован необходимыми тренажерами и снарядами, включая электронное табло.

"Мы так долго ждали, когда построят новую школу. В старой школе спортивный зал был мало приспособлен для проведения полноценных занятий на уроке физкультуры. Пространство, отведенное для занятий спортом, составляло всего 18 квадратов, с высотой потолков, как в обычной жилой комнате. Ни о каких занятиях с мячом и другим инвентарем для проведения спортивных игр с детьми речи не было. Я пришла работать в школу в 2018 году и с этого времени вместе с детьми мечтала о полноценном спортзале. Когда компания ERG взялась за строительство новой школы, все были просто счастливы. Появился не только просторный спортивный зал, но и все для него необходимое: гимнастические тренажеры для физического развития детей, а также брусья, маты, мячи, коньки, лыжи и многое другое. Теперь дети могут прыгать, бегать, заниматься с мячом, тем самым развивать координацию и повышать физическую активность", – делится учитель физической культуры школы в с. Сычевка Павлодарской области Валентина Киршина.

По словам педагога, появилась возможность проводить дополнительные тренировки в вечернее время. В новом зале проходят игры в волейбол и теннис.

"Занимаются многие жители нашего села Сычевка Павлодарского района. Открыта секция настольного тенниса и по роуп-джампингу. По прыжкам на скакалках у нас есть победители не только областного масштаба, но и республиканского. Мы с детьми выезжаем в Алматы и другие города, чтобы участвовать в соревнованиях", – продолжила учитель.

Преподаватели отмечают, что с появлением новой современной школы многие дети стали возвращаться в свои классы: родители переезжают снова в родное село. Появление такой школы дало возможность детям полноценно развиваться и в спорте, и в учебе.

Фото: пресс-служба ERG

Компания ERG оказала значительную поддержку образовательной системе Рудного, считает руководитель отдела образования города Темирхан Жайлибаев. Он уверен, что это не просто партнерство, а инвестирование в будущее города и его подрастающего поколения.

"Мы глубоко признательны Евразийской Группе за ту неоценимую поддержку, которую она оказывает системе образования Рудного. Она многовекторна и заключается не только в строительстве объектов образования, но и в обучении наших педагогов. К примеру, в 2022-2023 годах учителя прошли курсы по применению современных образовательных технологий, в том числе и интерактивного цифрового контента. В современном мире компьютерные компетенции – не просто преимущество, это необходимость. ERG взяла на себя финансирование и организацию курсов, благодаря которым учителя каждой школы, а это порядка 60 педагогов, знакомились с передовыми цифровыми инструментами, методиками дистанционного обучения, работой с интерактивным оборудованием. Это напрямую влияет на качество уроков, делая их более динамичными, интерактивными и интересными для детей", – поделился Темирхан Жайлибаев.

На базе школ проводятся мероприятия районного и областного уровней: семинары для учителей, интеллектуальный турнир среди школ района "Своя игра", интеллектуальный конкурс молодежного движения при поддержке акимата района, спортивные соревнования по национальным играм. Ученики школ являются участниками международной СТЭМ-олимпиады, призерами республиканских и областных конкурсов, интеллектуальной олимпиады.

"Образовательная стратегия компании охватывает все уровни – от школьников до опытных специалистов, включая в себя проекты, направленные на строительство школ, модернизацию учебных заведений, внедрение инновационных технологий в обучении и создание эффективной системы непрерывного образования", – рассказали представители компании.

По подсчетам, только за последние 5 лет ERG инвестировала в развитие школьного образования более 12 млрд тенге.