Вундеркинд из Актау прославился рекордной скоростью чтения

Школьник из Актау стал героем проекта "100 новых лиц". Шестиклассник Самир Валерий читает 17 тысяч слов в минуту. Об уникальных способностях мальчика Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Известно, что еще два года назад Самир читал не более 90 слов в минуту. Но благодаря системным тренировкам и поддержке педагога он значительно улучшил результат. Сегодня его скорость чтения достигает 16-17 тысяч слов в минуту.

"Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру уверенно чувствовать себя на занятиях и достигать успехов не только в гуманитарной, но и в точных науках. Он призер городских и районных олимпиад, а в 2023 году удостоился звания "Ученик года" в своей школе", – говорится в публикации министерства за 5 июня 2025 года.

По его словам, в будущем он хочет работать на благо страны и реализовать себя в сфере образования, искусства и спорта.

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