#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
Общество

Вундеркинд из Актау прославился рекордной скоростью чтения

Вундеркинд из Актау, чтение, 17 тысяч слов в минуту, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:58 Фото: Telegram/oqu_agartu
Школьник из Актау стал героем проекта "100 новых лиц". Шестиклассник Самир Валерий читает 17 тысяч слов в минуту. Об уникальных способностях мальчика Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Известно, что еще два года назад Самир читал не более 90 слов в минуту. Но благодаря системным тренировкам и поддержке педагога он значительно улучшил результат. Сегодня его скорость чтения достигает 16-17 тысяч слов в минуту.

"Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру уверенно чувствовать себя на занятиях и достигать успехов не только в гуманитарной, но и в точных науках. Он призер городских и районных олимпиад, а в 2023 году удостоился звания "Ученик года" в своей школе", – говорится в публикации министерства за 5 июня 2025 года.

По его словам, в будущем он хочет работать на благо страны и реализовать себя в сфере образования, искусства и спорта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:58
Тревожные кнопки, антибуллинг и наставники: как изменились подходы к детской безопасности в стране

Ранее эксперты рассказали, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами на летних каникулах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана
Общество
09:02, Сегодня
Качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана
В Шымкенте разъяренная женщина разбила стекла такси и прославилась в соцсетях
Общество
00:14, 05 июня 2025
В Шымкенте разъяренная женщина разбила стекла такси и прославилась в соцсетях
Пересмотрит ли Казахстан условия аренды космодрома "Байконур"
Общество
19:51, 04 июня 2025
Пересмотрит ли Казахстан условия аренды космодрома "Байконур"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: