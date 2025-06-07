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Общество

Жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:24 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о начале ремонта на улице Алматы, где на три дня частично перекроют движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ремонт будет проходить на участке от улицы Сауран до проспекта Кабанбай батыра:

"В связи с этим с 7 по 10 июня частично перекроют движение на данном участке. При этом проезд будет организован в обоих направлениях по одной из сторон".

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей Астаны предупредили о том, что 7 и 8 июня полностью перекроют одну из ключевых улиц на правом берегу. Речь идет об участке проспекта Абылай хана – от улицы И. Жансугурова до улицы Манаса.

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Андрей Дюсупов
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