В Астане на два дня полностью перекроют одну из ключевых улиц на правом берегу
"Работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия продолжатся на участке проспекта Абылай хана. Также будет закрыт перекресток пр. Абылай хана – ул. Манаса", – говорится в распространенном сообщении акимата Астаны.
Также будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Домалак ана на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова. В связи с этим с 7 по 8 июня будет полностью перекрыто движение на данном участке.
Вместе с тем с 7 по 9 июня частично перекроют пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
В связи с ограничениями водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Власти города приносят извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно, что в Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс Mardan.