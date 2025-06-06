В Астане на два дня полностью перекроют одну из ключевых улиц на правом берегу

В Астане в связи с проведением дорожных работ движение автотранспорта на участке проспекта Абылай хана от улицы И. Жансугурова до улицы Манаса будет полностью перекрыто 7 и 8 июня, сообщает Zakon.kz.

"Работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия продолжатся на участке проспекта Абылай хана. Также будет закрыт перекресток пр. Абылай хана – ул. Манаса", – говорится в распространенном сообщении акимата Астаны.

Также будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Домалак ана на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова. В связи с этим с 7 по 8 июня будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Вместе с тем с 7 по 9 июня частично перекроют пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

В связи с ограничениями водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Власти города приносят извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что в Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс Mardan.

