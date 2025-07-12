Жителей Астаны предупредили о возможных пробках на одной из улиц

В Астане из-за дорожного ремонта на четыре дня частично перекроют движение транспорта на улице Амман, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы по укладке верхнего слоя полотна пройдут с 12 по 16 июля.

"Частичное ограничение движения коснется участка улицы Амман от улицы Ж.Ташенова до улицы Шарль де Голя", – говорится в сообщении.

При этом движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане на несколько дней перекроют часть транспортной развязки на проспекте Мангилик Ел.