Жителей Астаны предупредили о дорожных ограничениях на одной из улиц
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту дороги к ЖК Социум от улицы Пушкина. По этим улицам с 21 по 23 мая будет частично перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.
Движение на этом направлении будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – сообщает Управление транспорта города Астаны.
Ранее жителей Астаны предупредили о полном закрытии дороги из-за строительства LRT.
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