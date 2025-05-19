#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
510.78
576.06
6.35
События

Жителей Астаны предупредили о дорожных ограничениях на одной из улиц

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 23:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту дороги к ЖК Социум от улицы Пушкина. По этим улицам с 21 по 23 мая будет частично перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.

Движение на этом направлении будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – сообщает Управление транспорта города Астаны.

Ранее жителей Астаны предупредили о полном закрытии дороги из-за строительства LRT.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Усть-Каменогорске зафиксировали превышение хлора: проводится проверка
События
21:39, 19 мая 2025
В Усть-Каменогорске зафиксировали превышение хлора: проводится проверка
Опасная погода: почти во всех областях синоптики объявили штормовое предупреждение
События
20:35, 19 мая 2025
Опасная погода: почти во всех областях синоптики объявили штормовое предупреждение
Миллионы зрителей, Иманбек, $1,25 млн призовых – все о PGL Astana 2025
События
19:30, 19 мая 2025
Миллионы зрителей, Иманбек, $1,25 млн призовых – все о PGL Astana 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: