Больше половины полей Казахстана уже обработали против саранчи

Более 1,4 млн га сельхозугодий станы уже обработали против саранчовых вредителей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в 2025 году химическую обработку планируют провести на площади 2,1 млн га.

"В мероприятиях задействованы 443 единицы специализированной опрыскивающей техники. Химические обработки проводятся в плановом режиме", – рассказали в ведомстве.

Защитные мероприятия полностью завершили в семи регионах страны:

в Туркестанской области обработали 371,79 тыс. га;

в Актюбинской области обработали 268,12 тыс. га;

в Костанайской области обработали 258,97 тыс. га;

в области Жетысу обработали 51,81 тыс. га;

в Жамбылской области обработали 74,48 тыс. га;

в Западно-Казахстанской области обработали 136,66 тыс. га;

в Кызылординской области обработали 50,01 тыс. га.

В остальных регионах мероприятия продолжаются.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана выступили с обращением. В ведомстве подчеркнули, что информация о массовом распространении саранчи является фейком.



Согласно заявлению, в 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га.