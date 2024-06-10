Нашествие продолжается: как борются с саранчой в трех регионах Казахстана
Специалисты подчеркивают, так как обработки имеют эффективность на определенной стадии развития вредителей, то для уничтожения насекомых необходимо дождаться полного отрождения личинок саранчи, которое происходит в разное время в разных регионах.
По Туркестанской области. Помимо проведенных обработок на 270 тыс. гектаров, в области выявлены новые участки распространения саранчи на площади свыше 50 тыс. гектаров.
Дополнительные обработки проводятся в городе Арысе, в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах.
"Привлечено 73 единицы наземной техники, четыре самолета. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено".Пресс-служба МСХ РК
По Костанайской области. В пяти районах проведены химические обработки на площади более 51 тыс. гектаров. Для мониторинга и выявления мест отрождения саранчи привлечены 130 обследователей и 326 временных работников. Наготове – 72 единицы техники.
Очаг в Торгайском районе, снятом на видео, обработан согласно плану, насекомые уничтожены.
По Актюбинской области. В Айтекебийском районе начались отрождения саранчи. Техника для обработки наготове. В 12 районах области химобработка проведена на 315 тыс. гектаров с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек.
"МСХ принимает исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий", – заключили в ведомстве.
Ранее вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи. Подробнее читайте тут.