Нашествие продолжается: как борются с саранчой в трех регионах Казахстана

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана проинформировали о мерах, предпринятых в связи с нашествием саранчи. По данным ведомства за 10 июня 2024 года, из запланированных 2,5 млн га площадей обработки против саранчовых вредителей обработано более 800 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, так как обработки имеют эффективность на определенной стадии развития вредителей, то для уничтожения насекомых необходимо дождаться полного отрождения личинок саранчи, которое происходит в разное время в разных регионах.

По Туркестанской области. Помимо проведенных обработок на 270 тыс. гектаров, в области выявлены новые участки распространения саранчи на площади свыше 50 тыс. гектаров.

Дополнительные обработки проводятся в городе Арысе, в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах.

"Привлечено 73 единицы наземной техники, четыре самолета. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено". Пресс-служба МСХ РК

По Костанайской области. В пяти районах проведены химические обработки на площади более 51 тыс. гектаров. Для мониторинга и выявления мест отрождения саранчи привлечены 130 обследователей и 326 временных работников. Наготове – 72 единицы техники.

Очаг в Торгайском районе, снятом на видео, обработан согласно плану, насекомые уничтожены.

По Актюбинской области. В Айтекебийском районе начались отрождения саранчи. Техника для обработки наготове. В 12 районах области химобработка проведена на 315 тыс. гектаров с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек.

"МСХ принимает исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий", – заключили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи. Подробнее читайте тут.