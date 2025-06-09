Циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37°С

В предстоящие дни Казахстан будет ощущать влияние южного циклона. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды на 10, 11 и 12 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, циклон обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди.

Так, дожди пройдут 10 июня на юге, 11 июня – на северо-западе, 12 июня на севере страны ожидаются уже сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер. Также в отдельных районах возможно выпадение града.

"Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дневные часы температура воздуха прогреется

на севере, востоке, в центре до 25-32°С,

на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32-37°С.

Также с прогнозом погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 9-11 июня 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.