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Общество

Циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37°С

казгидромет, погода, прогноз, 10-12 июня, дожди, циклон, жара, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:01 Фото: pixabay
В предстоящие дни Казахстан будет ощущать влияние южного циклона. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды на 10, 11 и 12 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, циклон обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди.

Так, дожди пройдут 10 июня на юге, 11 июня – на северо-западе, 12 июня на севере страны ожидаются уже сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер. Также в отдельных районах возможно выпадение града.

"Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дневные часы температура воздуха прогреется

  • на севере, востоке, в центре до 25-32°С,
  • на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32-37°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:01
Жара, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Также с прогнозом погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 9-11 июня 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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