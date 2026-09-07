Циклон из Самары принесет дожди и похолодание в Казахстан

Осень наступает. Об этом свидетельствует прогноз погоды по стране от синоптиков РГП "Казгидромет" на 8, 9 и 10 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие дни на территорию западного Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Самарой. Именно он принесет дожди, временами сильные, и понижение температур.

"На остальной территории республики сохраняется по-летнему теплая погода". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на севере, в центре, юге и горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди.

Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

На западе страны температура воздуха будет постепенно снижаться:

ночью – с +12...+21°С до +7...+16°С,

днем – с +15...+25°С до +13...+23°С.

На северо-западе ночью температура понизится с +13...+20°С до +5...+15°С, днем – с +20...+30°С до +15...+25°С.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 7 сентября

Кроме того, опубликован общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 7 сентября.