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Общество

Циклон из Самары принесет дожди и похолодание в Казахстан

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 11:33 Фото: unsplash
Осень наступает. Об этом свидетельствует прогноз погоды по стране от синоптиков РГП "Казгидромет" на 8, 9 и 10 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие дни на территорию западного Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Самарой. Именно он принесет дожди, временами сильные, и понижение температур.

"На остальной территории республики сохраняется по-летнему теплая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на севере, в центре, юге и горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди.

Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

На западе страны температура воздуха будет постепенно снижаться:

  • ночью – с +12...+21°С до +7...+16°С,
  • днем – с +15...+25°С до +13...+23°С.

На северо-западе ночью температура понизится с +13...+20°С до +5...+15°С, днем – с +20...+30°С до +15...+25°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 11:33
Опубликовано штормовое предупреждение на 7 сентября

Кроме того, опубликован общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 7 сентября.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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