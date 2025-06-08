Жара, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 9 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.



Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.



Еа севере области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный утром на севере области 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере области, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.



На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау в конце дня ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юго-западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. г. Конаев: 09 июня сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза.



Днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.



В Астане ожидается ночью и утром туман.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.



На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке области ночью порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, днем град. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром и днем ожидается гроза.



Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 9 по 11 июня 2025 года.

