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Общество

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 9 по 11 июня

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 17:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 9 по 11 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
  • 10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +24+26°.
  • 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +30+32°.
  • 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +27+29°.
  • 11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев в понедельник, 9 июня 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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