Семь человек спасли при сильном задымлении в Атырау

9 декабря 2025 года сотрудники МЧС спасли семь человек из задымленного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, ночью в службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в одном из районов города Атырау.

"Огнеборцами по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков были спасены 7 человек, включая двоих детей. Все они переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Кроме того, с помощью автолестницы были спасены еще четыре человека, среди которых один ребенок". МЧС РК

Пожар ликвидирован, причина возгорания устанавливается.

9 декабря спасатели вынесли шесть газовых баллонов из горящего дома в Костанайской области.

