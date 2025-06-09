Обещал садик, права и тендер: псевдоблогера из Актобе отправили в СИЗО
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полицейские Актюбинской области задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Как оказалось, в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе регионального Департамента полиции уточнили, что злоумышленник обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому – с получением водительских прав, а третьему – "выиграть" тендер.
Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более десяти миллионов тенге.
Сейчас ведется досудебное расследование.
"Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", – говорится в заключительной части.
Ранее мы рассказывали, что казахстанец решил провести лотерею. Эта затея обошлась ему потерей крупной суммы. Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
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