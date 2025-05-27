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События

Неудачный курс "Бизнес с нуля" лишил казахстанца 825 тысяч тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 17:31 Фото: Zakon.kz
Казахстанец решил провести лотерею. Эта затея обошлась ему потерей крупной суммы. Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе Мангистауского областного суда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что житель Актау на своей странице в Instagram разместил объявление о начале приема денежных средств от лиц, приобретающих его курс "Бизнес с нуля" с последующим участием в розыгрыше мобильных телефонов, денежных средств и автомобиля.

Тем самым блогер организовал лоторею. Но, как уточнили в суде, "статуса оператора лотереи у него не было".

Его вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении, скриншотами страницы аккаунта в Instagram и другими материалами дела, исследованными в судебном заседании и признанными допустимыми и достаточными доказательствами.

Санкция ч.6 ст.445-1 КоАП за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи", – предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

В итоге, при назначении наказания суд учел совершение правонарушении впервые как смягчающее обстоятельство.

"Отягчающих обстоятельств не установлено. Постановлением суда он признан виновным по ч.6 ст.445-1 КоАП и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 825 720 тенге".Пресс-служба Мангистауского областного суда

Постановление вступило в законную силу.

Еще в марте казахстанским блогерам напоминали об ответственности за розыгрыши в соцсетях. 

Согласно действующему законодательству, запрещаются организация и проведение в стране иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в установленном порядке, а также запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи:

"В настоящее время оператором лотереи в Казахстане является акционерное общество "Сәтті Жұлдыз", которому предоставлено право на проведение лотерей сроком на 15 лет".

Ранее мы рассказывали, что строитель из Испании выиграл джекпот в лотерее в размере 6,5 млн евро (3,7 млрд тенге). Но в конечном итоге он остался без гроша из-за советов банкиров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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