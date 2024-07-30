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Более 1,5 тысяч доз "синтетики" нашли полицейские у подозреваемого в Рудном

наркотики нашли у задержанного в Рудном, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 18:58 Фото: polisia.kz
Полицейские задержали в Рудном 35-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска его квартиры обнаружены и изъяты множество zip-пакетов с порошкообразным веществом и электронные весы. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком весом 600 г.

"На улицы населенных пунктов региона не допущено более 1,5 тыс. доз синтетического наркотика, стоимость которых на черном рынке составляет порядка 12 млн тенге. Работа по выявлению лиц, занимающихся сбытом наркотика, продолжается", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Подозреваемый арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте.

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