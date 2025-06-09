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Общество

Мечта казахстанки о жизни за границей обернулась потерей 20 млн тенге

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В полицию Астаны обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег. Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании, сообщает Zakon.kz.

После обещаний она отдала 20 млн тенге.

Полицейские провели расследование и выяснили личность подозреваемой.

"Ею оказалась 35-летняя жительница Астаны, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах".Пресс-служба ДП Астаны

По данным следствия, женщина убеждала клиентов, что счета компании арестованы частными судебными исполнителями. Она предлагала переводить оплату на счета своих родственников и сотрудников фирмы.

Интересно, что полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.

При этом договоры с клиентами заключались устно.

"Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания".Пресс-служба ДП Астаны

Ведется проверка на предмет ее возможной связи с другими похожими преступлениями.

Ранее стало известно, что полицейские Актюбинской области задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Как оказалось, в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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