Мечта казахстанки о жизни за границей обернулась потерей 20 млн тенге

В полицию Астаны обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег. Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании, сообщает Zakon.kz.

После обещаний она отдала 20 млн тенге.

Полицейские провели расследование и выяснили личность подозреваемой.

"Ею оказалась 35-летняя жительница Астаны, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах". Пресс-служба ДП Астаны

По данным следствия, женщина убеждала клиентов, что счета компании арестованы частными судебными исполнителями. Она предлагала переводить оплату на счета своих родственников и сотрудников фирмы.

Интересно, что полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.

При этом договоры с клиентами заключались устно.

"Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания". Пресс-служба ДП Астаны

Ведется проверка на предмет ее возможной связи с другими похожими преступлениями.

Ранее стало известно, что полицейские Актюбинской области задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Как оказалось, в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек.

