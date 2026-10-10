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Происшествия

Как обучение маркетплейсам в Астане обернулось потерей 15,6 млн тенге

Пять потерпевших и 15,6 млн тенге: чем закончилась история с маркетплейсом в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 10:45 Фото: magnific.com
Жительница Астаны предлагала через соцсети обучение работе с маркетплейсами, а затем убеждала клиентов вкладывать деньги в закупку и продажу товаров, обещая вернуть инвестиции с прибылью. В итоге пять человек потеряли 15,6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и с учетом прежней судимости назначил ей шесть лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

В прокуратуре Астаны призвали граждан осторожно относиться к обещаниям гарантированной высокой доходности и предложениям инвестировать через социальные сети. Перед передачей денег рекомендуется проверять личность получателя, законность его деятельности и оформлять обязательства документально.

Ранее сообщалось, что школьник передал мошенникам родительские накопления и украшения на 47 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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