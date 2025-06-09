#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Общество

Почему казахстанцам было сложно въехать в Грузию, объяснили в МИД

Флаги Грузии и Казахстана, Грузия и Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:33 Фото: senate.parlam.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года рассказал, почему у казахстанцев возникли трудности при въезде в Грузию, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров указал на то, что были некоторые сигналы.

"Каждый сигнал мы обрабатываем. Были немедленно созваны консульские консультации. Наши представители Департамента консульской службы вылетели в Грузию для переговоров с грузинской стороной. Там ответили, что они обеспечивают безопасность своей страны и, естественно, выходят с требованием по некоторым моментам. Возможно, на эту волну и попали наши туристы и вообще граждане Казахстана, которые посещали Грузию. Но впредь они обещали, что будет очень тщательный разговор с представителями пограничной и таможенной службы, кто первый встречает иностранных туристов", – добавил он.

По его словам, с грузинской стороной было достигнуто взаимопонимание.

"Там снижение идет. Если сравнить процент депортации граждан других стран, то у Казахстана очень низкий процент остается", – подчеркнул официальный представитель.

5 мая 2025 сообщалось, что в Тбилиси прошли консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Тогда Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
Общество
18:05, Сегодня
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну
Общество
17:58, Сегодня
Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну
Опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ-2025
Общество
17:45, Сегодня
Опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: