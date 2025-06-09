Почему казахстанцам было сложно въехать в Грузию, объяснили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года рассказал, почему у казахстанцев возникли трудности при въезде в Грузию, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров указал на то, что были некоторые сигналы.

"Каждый сигнал мы обрабатываем. Были немедленно созваны консульские консультации. Наши представители Департамента консульской службы вылетели в Грузию для переговоров с грузинской стороной. Там ответили, что они обеспечивают безопасность своей страны и, естественно, выходят с требованием по некоторым моментам. Возможно, на эту волну и попали наши туристы и вообще граждане Казахстана, которые посещали Грузию. Но впредь они обещали, что будет очень тщательный разговор с представителями пограничной и таможенной службы, кто первый встречает иностранных туристов", – добавил он.

По его словам, с грузинской стороной было достигнуто взаимопонимание.

"Там снижение идет. Если сравнить процент депортации граждан других стран, то у Казахстана очень низкий процент остается", – подчеркнул официальный представитель.

5 мая 2025 сообщалось, что в Тбилиси прошли консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Тогда Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам.