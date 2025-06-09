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Общество

Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну

МИД, Казахстан, Турция , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:58 Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года высказался о выезде казахстанцев в Турцию для отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли спокойно казахстанцы выехать на отдых в Турцию на фоне сейсмоактивности.

"Турция сама по себе регион, подверженный землетрясениям, поэтому там уже на свой страх и риск каждый гражданин выбирает. Естественно, никаких рекомендаций мы давать не будем. Аэропорты работают в штатном режиме, отели принимают гостей, турецкий туристический бизнес развивается", – сказал в ответ Айбек Смадияров.

В целом, по его словам, МИД рекомендует казахстанцам не выезжать только в те страны и регионы, где сложная ситуация, идет война, наводнение, землетрясение, цунами, где есть высокая вероятность, что наш гражданин попадет в кризисную ситуацию либо не сможет обратно вернуться на Родину самостоятельно.

3 июня в 04:17 по времени Астаны в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море, в результате которого один человек погиб и 69 получили травмы различной степени тяжести.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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