МИД – к казахстанцам, вылетающим в ОАЭ: Несете персональную ответственность

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года высказался о казахстанцах, вылетающих в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на предупреждения, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айбека Смадиярова, буквально накануне дипломаты из ОАЭ рассказали, что за сутки из Казахстана вылетели 6-7 самолетов, и все они были полностью загружены пассажирами.

"Хотелось бы обратиться ко всем гражданам, которые собираются отправиться на отдых на Ближний Восток. Мы уже несколько дней наблюдаем крайне нестабильную геополитическую ситуацию, которая меняется ежедневно. Несмотря на это, рейсы в эти страны пока выполняются", – подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РК отметил, что вчера Иран отменил несколько рейсов, и в этой связи будут накладки и возникают вопросы, как оттуда возвращать людей.

"Эту головную боль придется нам решать. Поэтому, прежде чем направляться в эти страны на отдых, еще раз прошу: хорошо подумайте, примите взвешенное решение. За свою безопасность вы несете персональную ответственность. При этом защита прав и интересов наших граждан за рубежом остается для нас основным приоритетом. Мы окажем всю необходимую помощь. Но для этого нужно прислушиваться к государству", – дополнил Айбек Смадияров.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.

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В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке группа компаний Air Astana заявила об отмене рейсов на 23 июня.