В Алматы задержана группа вымогателей, среди которых спортсмены Поп-ММА

Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Алматы совместно с представителями Комитета национальной безопасности РК провели операцию по задержанию преступной группы на территории мегаполиса и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября 2024 года рассказали в пресс-службе ДП южной столицы. "Установлено, что группа занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей. В состав преступной группы входили спортсмены Поп-ММА. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям". Пресс-служба ДП Алматы В ведомстве отметили, что задержанные находятся под стражей. "Уголовное дело находится в производстве Следственного управления Департамента полиции Алматы", – добавили в пресс-службе. Поп-ММА – термин, обозначающий проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно артистами, блогерами – известными людьми. 14 октября 2024 года стало известно, что полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения. Читайте также Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана Появились подробности задержания экс-руководителей ЦОНов в Карагандинской области Из-за горящего мусора в Астане экстренно эвакуировали постояльцев общежития

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