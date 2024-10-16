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В Алматы задержана группа вымогателей, среди которых спортсмены Поп-ММА

В Алматы задержана группа вымогателей, среди которых спортсмены Поп-ММА, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:19 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Алматы совместно с представителями Комитета национальной безопасности РК провели операцию по задержанию преступной группы на территории мегаполиса и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября 2024 года рассказали в пресс-службе ДП южной столицы.

"Установлено, что группа занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей. В состав преступной группы входили спортсмены Поп-ММА. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что задержанные находятся под стражей.

"Уголовное дело находится в производстве Следственного управления Департамента полиции Алматы", – добавили в пресс-службе.

Поп-ММА – термин, обозначающий проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно артистами, блогерами – известными людьми.

14 октября 2024 года стало известно, что полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения.

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