Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 июня 2025 года на заседании правительства рассказала, что для защиты трудовых прав работников и обеспечения безопасных условий труда в Казахстане появится "Цифровая карта предприятия", передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, разрабатывается модель цифрового профиля предприятия, включающая все параметры охраны труда – от условий труда и СИЗ до гарантий и компенсаций.

"Цель – защита трудовых прав и обеспечение безопасных условий труда. Работа будет сопровождаться полной цифровизацией процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию бизнес-процессов, связанных с оценкой и актуализацией условий на рабочих местах; предоставлением средств индивидуальной защиты; реализацией гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях; формированием цифрового профиля предприятия в "Цифровой карте предприятия", включающей ключевые параметры состояния охраны труда", – дополнила Светлана Жакупова.

Она отметила, что такая система позволит на раннем этапе выявлять риски, проводить превентивную работу и оперативно реагировать на изменения условий труда.

Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.