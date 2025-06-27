Кому и насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала о планах пересмотреть размер пенсий и пособий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что на сегодняшний день пенсии и в целом социальные выплаты из бюджета планируется повысить до 10% по уровню инфляции.

"На сегодняшний день прогнозный уровень 10,5. Соответственно, на эти цели предусмотрено в бюджете 2026 года более 622 млрд тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат, это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты непосредственно по инвалидности, лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. С 1 января 2026 года", – добавила она.

По ее словам, будут повышены основные базовые показатели.

Ранее Светлана Жакупова рассказала, какие изменения готовятся в части присвоения национальности ребенку.