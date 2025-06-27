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Финансы

Кому и насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала о планах пересмотреть размер пенсий и пособий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что на сегодняшний день пенсии и в целом социальные выплаты из бюджета планируется повысить до 10% по уровню инфляции.

"На сегодняшний день прогнозный уровень 10,5. Соответственно, на эти цели предусмотрено в бюджете 2026 года более 622 млрд тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат, это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты непосредственно по инвалидности, лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. С 1 января 2026 года", – добавила она.

По ее словам, будут повышены основные базовые показатели.

Ранее Светлана Жакупова рассказала, какие изменения готовятся в части присвоения национальности ребенку.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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