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Законодательство РК

В Казахстане цифровую карту предприятий запустят в июле

В Казахстане цифровую карту предприятий запустят в июле Фото: primeminister.kz
На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК Светлана Жакупова сообщила, что в рамках Концепции безопасного труда до 2030 года предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи – Цифровая карта предприятий, сообщает Zakon.kz.

Глава МТСЗН отметила, что создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач правительства и МТСЗН. На сегодняшний день в данном направлении отмечаются систематически существующие проблемы, такие как скрытый травматизм, подразумевающий сокрытие происшествий, большой процент работников, задействованных во вредных условиях труда и так далее.

"Для решения имеющихся проблем мы предусматриваем модернизацию национальной системы управления охраной труда, которая будет осуществляться в рамках утвержденной Концепции безопасного труда до 2030 года (концепция). Она предусматривает улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет: применения новых подходов в финансировании мер по охране труда; активизации участия работников в системе обязательного страхования от несчастных случаев; повышения качества обучения и проверки знаний по охране труда посредством внедрения независимой оценки знаний; усиления роли общественного контроля", – проинформировала Светлана Жакупова.

Также в рамках концепции предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи – Цифровая карта предприятий, которая позволит обеспечить эффективный государственный мониторинг и контроль охраны труда, оперативно и точечно подходить к каждому проблемному вопросу.

"Применять Цифровую карту предприятий мы начнем с 1 июля 2024 года. Она позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда", – поделилась Светлана Жакупова.

Кроме того, глава ведомства отметила, что все сведения по предприятиям будут направляться в информсистемы МТСЗН в автоматическом режиме. Будет внедрен механизм оценки профрисков рабочих мест и интегральная оценка самого предприятия.

"Цифровизация процесса оценки условий труда будет предусматривать выставление требований для специализированных организаций: они должны будут работать на цифровом оборудовании, позволяющем в онлайн-режиме передавать показания о наличии либо отсутствии вредных производственных факторов непосредственно в информсистемах министерства", – сообщила Светлана Жакупова.

Глава МТСЗН также проинформировала, что на базе Республиканского научного института по охране труда будет реализована онлайн-платформа по обучению и проверке знаний специалистов по безопасности и охране труда на предприятиях и государственных инспекторов труда.

Вместе с тем Светлана Жакупова сообщила, что в Казахстане будет создан Комитет государственной инспекции труда.

В своем выступлении она подчеркнула, что вертикальная модель Государственной инспекции труда является одним из стандартов Международной организации труда. Координация МТСЗН позволит обеспечить независимость и беспристрастность инспекторов труда при принятии решений по результатам госконтроля.

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Ранее глава Минтруда поручила акиматам "активизировать разъяснительную работу среди населения о нетерпимости к социальному иждивенчеству, мотивации к выходу из состояния бедности".

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