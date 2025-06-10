В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения
Фото: Zakon.kz
В Сенате обсуждают поправки по вопросам совершенствования правоохранительной службы, которыми предлагается ввести норму о запрете ношения в общественных местах предметов, препятствующих распознаванию лица, передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил депутат Сената Наурызбай Байкадамов, речь о Законе "О профилактике правонарушений". Предлагаемый запрет не распространяется на случаи, когда такие предметы используются по служебной необходимости, медицинским показаниям, в связи с погодными условиями или при участии в спортивных и культурных мероприятиях.
"Мера направлена на предотвращение правонарушений, совершаемых с использованием предметов одежды, препятствующих распознаванию лица", – сказал он.
2 сентября 2024 года верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы высказался об этом в кулуарах правительства.
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