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Общество

В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения

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В Сенате обсуждают поправки по вопросам совершенствования правоохранительной службы, которыми предлагается ввести норму о запрете ношения в общественных местах предметов, препятствующих распознаванию лица, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Наурызбай Байкадамов, речь о Законе "О профилактике правонарушений". Предлагаемый запрет не распространяется на случаи, когда такие предметы используются по служебной необходимости, медицинским показаниям, в связи с погодными условиями или при участии в спортивных и культурных мероприятиях.

"Мера направлена на предотвращение правонарушений, совершаемых с использованием предметов одежды, препятствующих распознаванию лица", – сказал он.

2 сентября 2024 года верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы высказался об этом в кулуарах правительства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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