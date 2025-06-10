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Общество

В Минтруда прокомментировали предложение привлекать учителей к патрулированию пляжей

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:39 Фото: unsplash
Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин прокомментировал предложение акима Костаная привлекать учителей для мониторинга несанкционированных пляжей, чтобы они контролировали безопасность детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что привлечение педагогов к несвойственной для них работе – категорически неприемлемо.

"Свою позицию мы высказали, и это закреплено законодательно. В настоящее время с учетом наступления летнего каникулярного периода, когда учителя освобождаются от основной нагрузки, со стороны инспекции труда начата работа с директорами школ и управлениями образования всех уровней по вопросу недопустимости привлечения учителей к несвойственным обязанностям", – дополнил Ерболат Абулхатин.

Он отметил, что речь идет в том числе о покраске школ и выполнении хозяйственных работ – это категорически не приветствуется.

"Мы дали четкие указания инспекциям труда: при выявлении таких фактов работодатели в лице управлений образования и директоров школ будут привлекаться к ответственности. Факт в Костанае находится на контроле. Нами дано поручение инспекции труда проверить обращение данных учителей в случае привлечения их к дежурствам на пляжах и другим видам несвойственной работы. При наличии обращений будут приниматься соответствующие меры и выдаваться предписания", – озвучил Ерболат Абулхатин.

По его словам, с 15 июня этого года также будет начата профилактическая работа по недопущению таких случаев.

28 мая 2025 года пресс-служба Министерства просвещения в преддверии нового сезона отпусков обратилась с важной информацией к педагогам.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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