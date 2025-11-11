Дети с онкологией могут остаться без лекарств: в Минздраве ответили на опасения родителей

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года рассказал, какие лекарства закупили для лечения детей с онкологией, передает корреспондент Zakon.kz.

Родители детей с онкологией опасаются, что в 2026 году они останутся без оригинальных лекарств. Журналисты отметили, что родители не хотят дженерики производства Индии и Беларуси, которые, по их словам, достаточно тяжело переносятся.

"Сейчас проводится огромная работа, "СК-Фармацией" находятся аналоги даже из ближайшего зарубежья. По Метотрексату – будет, конечно", – ответил Тимур Муратов.

В целом, по его словам, Казахстан закупает те лекарственные средства, которые имеют здесь законную регистрацию, то есть прошли проверку или экспертную оценку, которую проводит Национальный центр экспертизы лекарств.

"Вы говорите, почему вы 30% дешевле тогда делаете? Это тот объем денег, потраченных на разработку этого препарата – оригинала. А производителю дженерика это не нужно, он уже берет эту технологию и воспроизводит. Поэтому мы считаем, что оно должно быть на 30% дешевле. Но это не говорит, что дженерик по качеству хуже, чем оригинал. Они по безопасности и эффективности одинаковые", – добавил вице-министр.

14 октября 2025 года президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова заявила, что дешевые лекарства исчезают с рынка Казахстана.