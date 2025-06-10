Причины роста онкозаболеваний в Казахстане озвучил врач

Глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов на брифинге в СЦК 10 июня 2025 года назвал основные причины роста онкозаболеваний в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Бекмухамбетов сообщил, что в Казахстане на учете у онкологов состоят более 236 тыс. человек, и каждый год эта цифра растет.

"Каждый год на учет становятся более 41 тыс. человек с диагнозом "рак". Каждый год число людей с онкологией растет на 5-6%. В целом наблюдается рост заболеваемости онкологией. Это общемировая тенденция. Одна из причин – старение нации, а также другие факторы, в том числе низкая физическая активность, неправильное питание, генетическая предрасположенность", – заявил он.

При этом он отметил снижение смертности от онкологии за последние 10 лет на 33%.

8 февраля 2025 года заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская назвала заблуждением, что рак молодеет. Она же рассказала, какие методы лечения рака применяются в Казахстане и чем они отличаются от тех, что применяются за рубежом.